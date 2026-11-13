إيهاب فهمي يدخل خناقة نجوم مسلسل «تمكين» لرمضان 2027

ترفيه

إيهاب فهمي قرر يدخل معانا في السكة، وأعلن انضمامه رسمياً لمسلسل «تمكين» اللي هيتعرض في رمضان 2027. إيهاب نشر مجموعة صور على حساباته في السوشيال ميديا عشان يعرفنا إنه بدأ يجهز للمشروع الدرامي ده.

المسلسل ده مش مجرد عمل عادي، ده عبارة عن «تجمع عائلي» للفنانين، لأن البطولة فيها عمرو سعد وياسمين صبري، ومعاهم شلة كبيرة من النجوم زي أحمد رزق، وأحمد زاهر، وفتحي عبد الوهاب، وماجد المصري، وخالد الصاوي، ومحمود عبد المغني، وكمال أبو رية، وسوسن بدر، وميرفت أمين، وإدوارد، ونشوى مصطفى، وأشرف زكي، ده غير مشاركة بعض النجوم كضيوف شرف.

طبعاً اللعبة كلها في إيد محمد سامي، اللي ماسك التأليف والإخراج مع بعض، بمشاركة الكاتبين أحمد حلبة ومحمود فوزي. وعشان العمل يبان إنه متسند على أساس صح، الكاتب الصحفي خالد صلاح ماسك البحث والتطوير ومشارك في كتابة الحوار، وده معناه إن فيه مجهود توثيقي كبير في القصة.

العمل من إنتاج شركة «سينرجي» والمنتج تامر مرسي، والتحضيرات شغالة استعداداً لانطلاق التصوير، ومن المنتظر تكثيف التصوير في مواقع مختلفة مع بدء تنفيذ المشاهد الأولى، وهتفضل تفاصيل الشخصيات والأحداث مستخبية لحد ما التصوير يتقدم ونعرف مين هيعمل إيه.

بصراحة، عدد النجوم اللي في المسلسل يخوف، بس مع محمد سامي دايماً بنستنى نشوف هيطلع إيه في الآخر. تفتكروا كل الزحمة دي هتطلع قصة متماسكة ولا مجرد تجميع نجوم؟