فيديو فرح لعروسين مكفوفين يقلب السوشيال ميديا

ترفيه

في فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر عروسان مكفوفان في حفل زفافهما وهما في قمة السعادة والبهجة، في مشهد إنساني لفت الأنظار بمشاعر الحب والفرحة اللي جمعتهم.

الأهل والأقارب كانوا موجودين وبشاركوا العروسين رقصاتهم واحتفالهم ببداية حياتهم الجديدة، وده عكس حجم الدعم والمحبة اللي العروسين محاطين بيها من كل اللي حواليهم.

المقطع حقق تفاعل واسع جداً من المستخدمين اللي أشادوا بأجواء الفرحة اللي كانت باينة على العروسين وأسرهم، والتعليقات كانت كلها تمنيات ليهم بحياة زوجية سعيدة ومليانة بالحب والسكينة والاستقرار.

يا رب دايماً نشوف الفرحة دي في كل البيوت، مين فينا مش بيحب قصص الحب الحقيقية؟