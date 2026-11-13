مهرجان القاهرة السينمائي يحتفل بـ 50 سنة سينما وأفلام من كل حتة

ترفيه

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فتح أبواب دورته الـ47 في دار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء، عشان يحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسه سنة 1976. المهرجان السنة دي مجمع 145 فيلم من 64 دولة، ومستمر في فعالياته لحد 20 نوفمبر.

الافتتاح كان بفيلم (I Play Rocky) للمخرج بيتر فاريلي، اللي بيحكي كواليس شخصية "روكي بالبوا". وفي خضم الاحتفالات، وزارة الثقافة المصرية أعلنت إنها هتمول ترميم 140 فيلم من التراث السينمائي المصري، وده خبر يفرح أي حد بيعشق الكلاسيكيات.

المهرجان مخلّاش حد، ووزع جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر على نبيل عيوش وماتيو جاروني ومدحت العدل وفاروق فلوكس، أما آسر ياسين فأخد جائزة فاتن حمامة للتميز. آسر ياسين افتكر المخرج محمد خان اللي دعمه في بداياته.

أما المفاجأة اللي خطفت الأنظار فهي إن الفنانة شادية هي اللي تصدرت الملصق الرسمي للدورة دي، احتفاءً بمسيرتها الفنية وإسهاماتها في السينما المصرية. وقالت ليلى علوي إن برنامج الدورة الحالية يتضمن عروضاً لأفلام الأطفال في عدد من المحافظات المصرية.

تفتكروا مين اللي يستحق تكريم في الدورات الجاية ومحدش خد باله منه؟