كندة علوش مبهورة بفيلم «حدوتة» مع منى زكي وتامر حبيب: ضحكنا وعيطنا!

ترفيه

كندة علوش خارجة من حالة تأثر شديدة بعد مشاهدتها لفيلم «حدوتة» برفقة الفنانة منى زكي والسيناريست تامر حبيب، وطلعت في فيديو عبر «ستوري» إنستجرام عشان تهني فريق العمل وتدعو الناس إنها تروح تشوف الفيلم.

كندة كانت طايرة من الفرحة وقالت: «لسه خارجين من فيلم حدوتة، مبروك يا حلوين، الفيلم تحفة، إحنا ضحكنا وعيطنا، حلمي وأمينة يجننوا، والعيال يجننوا، والمزيكا حلوة، لازم كلكم تشوفوه، الفيلم تحفة».

وبصراحة، واضح إن الفيلم لمسها جداً، لأنها أشادت بالتفاصيل الفنية والتمثيلية، وبالذات أداء أحمد حلمي وأمينة خليل والأطفال المشاركين في العمل، لدرجة إنها وصفت التجربة بأنها بتجمع بين الكوميديا واللحظات الإنسانية المؤثرة، وما نسيتش تمدح في الموسيقى التصويرية اللي كملت أجواء الفيلم.

وعشان اللي لسه مش عارف القصة، فيلم «حدوتة» بيدور حول شخصية بيقدمها أحمد حلمي لرجل فقد والديه وهو صغير ونشأ في أسرة بديلة، وبيمر بمواقف صعبة بتخليه يروح لأخصائية علاج بالتنويم المغناطيسي، بتجسدها أمينة خليل، عشان يحاول يسترجع ذكرياته ويكشف أسرار من ماضيه في وسط أحداث فيها ضحك وتأثر.

الفيلم ده من إخراج مازن أشرف وتأليف أحمد عبد الرحمن، وبيجمع كوكبة من النجوم زي ماجد المصري وخالد الصاوي ورحمة أحمد وشيرين ومحمد عبد العظيم ومراد مكرم والطفل عمر شريف، مع ظهور خاص لمحمد ممدوح كضيف شرف.