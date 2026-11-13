أروى جودة بتوقيع أنطوان القارح في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

أروى جودة خطفت الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026. الممثلة اختارت لوك غلب عليه اللون الأبيض العاجي، وكان بتنسيق من الستايلست سعيد رمزي.

الفستان من تصميم أنطوان القارح، وتحديداً من مجموعة الكوتور "Rayons de Rêve" لسنة 2026. التصميم اعتمد على اللون الأبيض العاجي مع تفاصيل شفافة، وجاء بأكمام شفافة مطرزة وفيها ريش منسدل عند الأطراف، مع لمسات براقة عند الصدر والخصر أضافت لمعة للتصميم.

عشان تكمل الشياكة، أروى نسقت مع الفستان شنطة صغيرة لونها فضي، وسابت شعرها الأسود منسدل بتموجات ناعمة. أما المكياج فكان رقيق جداً، اعتمد على بشرة وردية وماسكارا كثيفة مع أحمر شفاه زهري.

بصراحة، اختيار أروى السنة دي مختلف تماماً عن الدورة اللي فاتت؛ وقتها ظهرت بفستان ملون من توقيع مايكل سينكو، وكان مكشوف الكتفين وبألوان الأزرق والزمردي والذهبي مع تطريز بالخرز. التحول من الألوان القوية للأبيض العاجي كان نقلة جريئة وناجحة جداً.