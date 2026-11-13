سميرة سعيد بتسخن لـ «ماذا ولو».. والألبوم يوم 15 نوفمبر

ترفيه

سميرة سعيد بدأت العد التنازلي لألبومها الجديد «ماذا ولو»، وحددت يوم الأحد 15 نوفمبر 2026 ميعاد لإصدار الألبوم. الخبر الأهم إن الألبوم مش هينزل خبطة واحدة، ده هيصدر على جزأين، والجزء الأول لوحده فيه ثماني أغنيات بمشاركة مجموعة من الملحنين والشعراء والموزعين.

وعشان تسخن الجمهور، سميرة نزلت البرومو التشويقي التاني على حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، وسمعتنا فيه مقطع من أغنية «تبا». الأغنية دي من كلمات شادي نور، وألحان أحمد طناني، وتوزيع هاني يعقوب، مع ميكس وماستر من أمير محروس، وإخراج نضال هاني.

وبالنسبة للي شغالين في الكواليس، قائمة الشعراء بتضم نادر عبد الله وبهاء الدين محمد وشادي نور وبلال سرور ومحمد قايّات. أما التلحين ففيه أسماء زي عمرو مصطفى ومحمود العسيلي وبلال سرور وهاني يعقوب وأحمد طناني.

التوزيع الموسيقي متقسم بين هاني يعقوب وأمير هداية وهاني ربيع وأحمد أمين. وبالنسبة للميكس فالمسؤولين عنه هم أمير محروس ومحمد صقر وخالد سند ومفدي مجدي، مع تولي أمير محروس الماستر النهائي للألبوم كله.

الحركة الصايعة في الألبوم المرة دي إن سميرة ناوية تقدم الأغاني في صورة كليبات مصورة بنظام Visual Album، يعني كل أغنية ليها هوية بصرية مستقلة بتدمج بين المزيكا والصورة.

تفتكروا الـ Visual Album هيقلب الموازين ولا مجرد تريند؟