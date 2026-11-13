يارا السكري وأحمد العوضي راجعين لبعض في سلطان الديب

ترفيه

يارا السكري بدأت تصوير مشاهدها صباح الجمعة 13 نوفمبر 2026 في مسلسل «سلطان الديب»، وده معناه إنها هترجع تقف قدام أحمد العوضي للمرة الثالثة على التوالي في دراما رمضان، وتحديداً في موسم 2027. يارا ما دخلتش التصوير كده وخلاص، دي قضت فترة تحضيرات مكثفة عشان تدرس تفاصيل الشخصية وتستعد لها صح.

بصراحة، الكيمياء اللي بين يارا والعوضي في الأعمال اللي فاتت خلت الجمهور يتفاعل جداً، وده اللي مخلّي الناس مستنية يشوفوا هيعملوا إيه المرة دي. التعاون بينهم بدأ من مسلسل «فهد البطل» في رمضان 2025 لما قدمت شخصية «آسيا»، وبعدها كملوا في مسلسل «علي كلاي» في رمضان 2026 وقدمت شخصية «روح» اللي لفتت الأنظار.

مسلسل «سلطان الديب» مش بس يارا والعوضي، ده فيه مجموعة كبيرة من النجوم زي رانيا يوسف، وسوسن بدر، وهدى الإتربي، ومحمود عبد المغني، ومحمود البزاوي، وخالد محمود، ولجين خليفة. العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وقصته بتدور في إطار اجتماعي شعبي مليان صراعات.

بعيداً عن المسلسلات، يارا السكري كانت دخلت السينما لأول مرة في فيلم «صقر وكناريا» قدام محمد إمام، وكان معاهم في الفيلم شيكو ويسرا اللوزي وخالد الصاوي وانتصار، وضيوف شرف زي دياب ومحمود عبد المغني ونسرين أمين، والفيلم ده كان من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

تفتكروا التالتة ثابتة وهيقدروا يكرروا نجاحهم في رمضان 2027؟