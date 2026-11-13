رانيا فريد شوقي بتقفل الباب في وش الكاميرات في فرح بنتها

ترفيه

رانيا فريد شوقي اختارت تبعد فرح بنتها فريدة عن دوشة الكاميرات وصخب الصحافة، وقررت إن الحفلة تكون مقتصرة بس على أفراد العيلة وشوية من الأصحاب القريبين، عشان بنتها تقدر تحتفل بليلة عمرها في هدوء وبدون ضغوط.

الموضوع وصل لدرجة إن رانيا كلمت محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، في مكالمة تليفونية طلبت فيها بلطف وحزم إن مفيش أي كاميرات أو فرق تغطية تروح الفرح اللي مقرر يتم في الأيام القليلة الجاية.

محمود كامل من ناحيته دعم الموقف ده تماماً ونشر بيان على «فيسبوك» أكد فيه إن احترام خصوصية العيلة جزء من ميثاق الشرف الصحفي، وحذر أي صفحات وهمية أو ناس بتدّعي إنها صحفيين إنهم يحاولوا يخترقوا الخصوصية دي، وإلا هيتحملوا المسؤولية القانونية.

بس ده مش معناه إن رانيا منعت الفرحة خالص، لأنها شاركت محبيها فرحة عقد قران بنتها فريدة عاطف عوض على شاب اسمه وليد، ونشرت صورة من مراسم عقد القران على حسابها في «فيسبوك» عشان توثق اللحظة دي في أجواء عائلية.

بصراحة حركة محترمة جداً إن الواحد يقرر يفصل حياته الخاصة عن السوشيال ميديا في لحظات زي دي، تفتكروا مين تاني من المشاهير ممكن يجرؤ يعمل فرح «سري» كدة؟