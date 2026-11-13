سهرة طرب في إسكندرية: فرقة أم كلثوم على مسرح سيد درويش

ترفيه

فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية هتنور مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية في حفلة موسيقية الساعة 8 مساءً، الجمعة 13 نوفمبر 2026.

الحفلة دي تنظيم المعهد العالي للموسيقى العربية، وبقيادة المايسترو محمد عبد الستار، برعاية الدكتورة نبيلة حسن رئيس أكاديمية الفنون وتحت إشراف الدكتورة سالي طموم.

الفكرة كلها إنهم عايزين يرجعوا إحياء التراث الموسيقي العربي والجماليات بتاعة الطرب الأصيل، عشان يربطوا الأجيال الجديدة بالروائع اللي شكلت وجداننا الفني والثقافي.

يا ترى لسه في حد من جيلنا بيقدر يقعد يسمع ساعة كاملة من غير ما يفتح الموبايل؟