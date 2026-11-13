الريد كاربت ولع في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ترفيه

الريد كاربت في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الدورة 47 كان مليان نجوم، وبدأ الحضور بـ نسرين طافش، وعمرو سلامة، وماجد المصري وزوجته، وشهيرة. وكمان شفنا درة، ويسرا، ومي كساب، وشيماء سيف، وكريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود عبد العزيز وزوجته، بالإضافة لعمر محمد رياض، وكريم قاسم، ومحمد سلام، ورانيا منصور، وإنجي علي، وحمزة العلي.

المهرجان السنة دي، اللي بيرأسه الفنان حسين فهمي، بيحتفل بمرور 50 سنة على تأسيسه تحت عنوان "خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة"، وهيفضل مستمر لحد 20 نوفمبر 2026.

وبالنسبة للجانب المهني، المهرجان منظم برنامج مكثف من اللقاءات الحوارية والجلسات السينمائية المتخصصة (Master class) ضمن "أيام القاهرة لصناعة السينما" برئاسة الناقد محمد سيد عبد الرحيم، وده هيكون في الفترة من 12 إلى 19 نوفمبر 2026. البرنامج بيضم 16 مخرج ومنتج وفنان ومتخصص من مصر والعالم، عشان ينقلوا خبراتهم للجمهور وصناع الأفلام.

للعلم، المهرجان بدأ من سنة 1976 وهو المهرجان العربي والأفريقي الوحيد المعتمد ضمن الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، وبيكون دايماً تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.

تفتكروا مين أكتر حد خطف الأنظار في اللوك بتاع الافتتاح السنة دي؟