هاني رمزي قرر يتبرع بأعضائه بعد الوفاة.. "لو في إيدك تنقذ حياة حد ليه ماتعملش كده"

ترفيه

هاني رمزي قرر إنه يتبرع بأعضاء جسمه بعد وفاته، في خطوة إنسانية خلت الناس ترجع تفتح ملف التبرع بالأعضاء تاني وتناقشه. رمزي شايف إن الموضوع ده عمل إنساني من الدرجة الأولى، وممكن ينقذ حياة ناس كتير محتاجة زراعة أعضاء، وببساطة شايف إن الفايدة لـ مريض أحسن بكتير من إن الأعضاء تضيع من غير ما حد يستفيد منها.

وبكل صراحة، هاني رمزي سأل سؤال منطقي جداً: ليه حد يمتنع عن التبرع لو قادر ينقذ حياة إنسان تاني ويديله فرصة يكمل حياته ويشفى؟ وقال بوضوح: «أصل الواحد هيعمل بيها إيه بعد كده لما ممكن حد يستفيد منها.. لو في إيدك تنقذ حياة حد ليه ماتعملش كده».

طبعاً الموقف ده عمل حالة من الجدل والتفاعل، لأن وجهات النظر في الوسط الفني منقسمة؛ فيه ناس مؤيدة جداً وشايفاها فرصة لإنقاذ المرضى، وناس تانية لسه عندها تحفظات وتساؤلات عن الموضوع.

وبالنسبة لآخر أعماله، فـ هاني رمزي كان ظهر في فيلم «200 جنيه» سنة 2021 مع إسعاد يونس وأحمد السقا وليلى علوي وغادة عادل وخالد الصاوي، والفيلم كان من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين. أما درامياً، فكان ضيف شرف في مسلسل «العائدون» في رمضان 2022 مع أمير كرارة وأمينة خليل ومحمود عبدالمغني، والعمل كان من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد نادر جلال.

خطوة محترمة جداً من هاني رمزي، تفتكروا مين تاني من النجوم ممكن ياخد الخطوة دي؟