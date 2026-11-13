أحمد داود من كواليس "ونس".. تفتكروا هيليق عليه دور الغني؟

ترفيه

المؤلف محمود حمدان نشر صورا من كواليس تصوير مسلسل "ونس"، والعمل ده هيكون موجود معانا في موسم دراما رمضان 2027. المسلسل مكون من 15 حلقة، ومن إخراج أحمد محسن بغدادي في أول تجربة ليه في الإخراج، وإنتاج شركة الباتروس للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج كامل أبو علي.

التركيبة دي شكلها مثيرة للاهتمام؛ أحمد داود هيعمل دور راجل ثري ومشهور، ووفاء عامر هتكون والدته، أما عائشة بن أحمد فهتظهر في دور محامية. كمال أبو رية كمان مشارك في العمل بتقديم شخصية منشد ديني صوفي، ده غير وجود محمد لطفي ضمن الأبطال.

بصراحة، فكرة إن المسلسل 15 حلقة بس دي حركة ذكية عشان ميبقاش فيه مط وتطويل، بس يا ترى شخصية الراجل الغني هتمشي مع أحمد داود ولا هيكون مجرد "لوك" مكرر؟