خناقة جديدة في المهرجانات.. حمو بيكا بيتهم حسن شاكوش بسرقة لحن أغنية مشتركة

ترفيه

حمو بيكا فتح النار على حسن شاكوش واتهمه بسرقة لحن أغنية كانت بتجمعهم مع بعض بمشاركة علي قدورة ونور التوت، وإن شاكوش أعاد تقديم اللحن ده في أغنية جديدة وبشكل مختلف.

بيكا طلع في فيديو لايف على حساباته في السوشيال ميديا وهو في قمة غضبه، وأكد إن الاستيلاء على لحن أغنية شارك فيها كذا مطرب شيء غير مقبول، وإنه مش منطقي إن مجموعة فنانين يشتغلوا مع بعض في عمل غنائي، وبعد كده يتفاجأ إن واحد منهم استخدم نفس اللحن في أغنية تانية لوحده.

وبالنسبة لبيكا، الأغنية دي ما كانتش ملك مطرب واحد، بل كانت عمل مشترك بينه وبين حسن شاكوش وعلي قدورة ونور التوت، وده اللي خلاه يعترض على إعادة استخدام اللحن من غير ما يرجع لباقي الفنانين اللي شاركوا في العمل.

وبما إن بيكا مش مقتنع إن اللحن يتقدم تاني وكأنه عمل جديد، قرر إنه يطرح اللحن قدام الجمهور عشان الكل يقارن بين العملين ويسمع الفرق بنفسه. بيكا طلب من الناس إنهم يسمعوا ويحكموا، ووعد إنه هيعرض كل التفاصيل اللي معاه عشان الصورة توضح للكل، بدل ما يفضل يتكلم عن الأزمة من غير ما يقدم دليل يثبت وجهة نظره.

الأزمة أعادت الجدل حول الخلافات بين مطربي المهرجانات، خاصة في حقوق الألحان والأعمال التي يشارك فيها أكثر من مطرب، وهل من حق أحد المشاركين إعادة تقديم لحن سبق استخدامه في أغنية جماعية.