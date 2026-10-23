إيهاب فهمي ناوي يوصل المسرح لكل حتة في مصر

ترفيه

إيهاب فهمي، رئيس البيت الفني للمسرح، قرر ينقل الرؤى اللي طلعت في منتدى مصر لأرض الواقع. الخطة ببساطة هي تقديم عروض مسرحية تثقيفية بتعبر عن البسطاء في كل أنحاء الجمهورية، والهدف إن المنتج الثقافي المسرحي يوصل للناس في كل مكان ويعبر عن اللي جواهم.

الخطة بتتنفذ بتوجيهات الوزير وبالاتفاق مع دكتور أيمن الشيوي رئيس قطاع المسرح، ومحمد الشرقاوي اللي شغال في مسرح المواجهة والتجوال، وفهمي قال إنهم هيشرعوا في التنفيذ فوراً بعد انتهاء المنتدى. وبصراحة، الفكرة إنهم مش هيعتمدوا على شكل واحد، لكن هيقدموا أنيميشن، ومسرح عرائس، ومسرح أطفال، عشان يوصلوا للناس حكايات عن الماضي والحاضر ومستقبل مصر.

العروض دي هتكون جزء من مشروع مسرح المواجهة والتجوال، اللي أصلاً مبني على إنه يروح للناس في أماكنهم، يعني هنشوفهم في أبو رماد وشلاتين وأسوان والأقصر، وأي نقطة في أرض الوطن.

كل ده بيحصل بعيد عن العروض والافتتاحات اللي بتتم في المسارح العادية، زي مسرح مصر، أو العروض المتميزة اللي بدأت بقوة في الموسم الشتوي. الخلاصة إنهم عاوزين يوصلوا توصيات منتدى مصر لكل العمق المصري بطريقة تخاطب الناس فعلاً.

يا ترى هنشوف مسرح العرائس وهو بيناقش قضايا تقيلة في شلاتين وأسوان؟