بدل الفرح.. عريس في إسنا أخد عروسه العمرة

ترفيه

احتفل أهالي القرية يوم 14 أكتوبر بالعريس كريم ماهر، اللي قرر العريس كريم ماهر هو وعروسته إنهم يستغنوا عن حفل الزفاف ومصاريف الفرح والولائم، ويوجهوا كل الفلوس دي عشان يسافروا يؤدوا مناسك العمرة.

أهالي قرية القرايا في مركز إسنا جنوب الأقصر ما سابوش العريس يمشي كده، وعملوا له زفة شعبية «من نوع خاص» بجرار زراعي، وفضلوا محتفلين بيه لحد ما وصل مطار الأقصر الدولي عشان يسافر مع زوجته.

حسين المعلاوي، واحد من أبناء القرية، قال إن في شباب بدأوا فعلاً يغيروا تفكيرهم في الاحتفال بالجواز ويسيبوا المظاهر المكلفة ويركزوا في حاجات تانية زي العمرة. وأضاف أن تجربة كريم ماهر لاقت ترحيباً من الأهالي، اللي حرصوا على مشاركته فرحته وتوديعه قبل السفر.

يا ترى مين لسه عنده الشجاعة يلغي الفرح ويستبدله برحلة زي دي؟