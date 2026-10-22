هبة مجدي راجعة بـ «المداح» بعد معركة صعبة مع السرطان

ترفيه

هبة مجدي راجعة تنور الشاشة من تاني، وبتستعد ترجع لجمهورها من خلال الجزء السابع من مسلسل «المداح». الخطوة دي مش مجرد رجوع فني، لكنها إعلان عن تجاوزها أصعب مراحل أزمتها الصحية واستعادة حضورها تدريجياً، بعد رحلة علاجية شاقة استمرت حوالي سنة.

هبة هترجع تجسد شخصية «رحاب»، وهي واحدة من الشخصيات اللي الجمهور ارتبط بيها جداً في كل الأجزاء اللي فاتت، وهتظهر بجانب الفنان حمادة هلال في أحداث الجزء الجديد اللي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

كواليس المعركة الصامتة

الحكاية بدأت في منتصف عام 2025، لما تعرضت هبة لوعكة صحية مفاجئة، وبعد الفحوصات الطبية اتضح إنها مصابة بالسرطان. من هنا بدأت مرحلة علاج مكثفة شملت جلسات كيماوي، وده اللي خلاها تضطر تعتذر عن عدد من ارتباطاتها الفنية وتأجل شغلها عشان تركز في صحتها.

هبة اختارت تخوض المعركة دي في هدوء تام بعيد عن دوشة الإعلام والأضواء، وفضلت إنها تتعالج في صمت، لحد ما كشفت مؤخراً عن جانب من الرحلة دي من خلال صور نشرتها من جوه المستشفى، وظهر فيها مع زوجها الفنان محمد محسن والفريق الطبي اللي كان بيشرف على علاجها.

رحلة التعافي والدعم

مع تحسن حالتها الصحية، بدأت هبة ترجع لنشاطها المهني تدريجياً، وفي نفس الوقت لسه مستمرة في المتابعة الطبية وبرامج التأهيل اللي هدفها إنها تستعيد كامل لياقتها البدنية. ورغم إنها عدت المرحلة الأصعب من العلاج، إلا إنها لسه بتعمل متابعات طبية دورية عشان تضمن رجوعها الكامل لحياتها الفنية في الفترة اللي جاية.

في نص الرحلة دي، هبة مكنتش لوحدها؛ لأنها حظيت بدعم كبير جداً من الوسط الفني والجمهور. ومن أكتر المواقف اللي أثرت فيها هي لفتة إنسانية حصلت في واحدة من المناسبات الرسمية، لما الناس اطمنوا على حالتها الصحية، وهو موقف لاقى تفاعل كبير جداً وقتها.

الامتنان لمن وقفوا بجانبها

هبة وجهت رسائل شكر وامتنان للأطباء وأطقم التمريض اللي كانوا معاها طول فترة العلاج، وأكدت إن الدعم الطبي والنفسي كان من أهم الأسباب اللي خلتها تتجاوز المرحلة الحرجة دي. وطبعاً، كان الفنان محمد محسن، زوجها، هو واحد من أبرز الداعمين ليها طول الفترة الصعبة دي، .

إحنا بجد فخورين بقوتها وبقدرتها على مواجهة المرض والرجوع من تاني بنفس الروح، وبانتظار نشوف «رحاب» هتعمل إيه في الموسم الجديد من المداح.

تفتكروا شخصية رحاب هيكون ليها تطور مفاجئ في الجزء السابع؟