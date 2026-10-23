رانيا محمود ياسين عن تقسيم الأدوار في البيت: الأم هي اللي بتمشي القرارات

ترفيه

رانيا محمود ياسين كشفت في مداخلة تليفونية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، إن أغلب القرارات في البيت بتطلع من الأم، بسبب إن الأب بيكون بيقضي معظم وقته في الشغل.

بس الموضوع مش سبهللة، رانيا أكدت إن التوافق بين الأب والأم ضروري جداً في كل الحاجات اللي بتخص الولاد. وحكت إنها وابنها عمر ممكن يتفقوا في حاجات ويختلفوا في تانية، وفي الحالة دي بتنصحه يرجع لوالده لأن زوجها ممكن يكون عنده خبرة أكتر في بعض الأمور.

المفاجأة بقى في تغيير الأدوار؛ رانيا قالت إن محمد رياض في بداية جوازهم مكانش بيقلق، بس حالياً هي اللي نقلت له الإحساس ده، وبقى بيقلق جداً على الولاد لو اتأخروا برا البيت. وفي المقابل، رانيا هي اللي بقت هادية وبتقوله يسيب الولد مع أصحابه، لدرجة إن محمد رياض نفسه بيستغرب من رد فعلها ده.