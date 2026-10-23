طارق الشيخ بيحتفل بخطوبة ابنه في ليلة كلها غنا ورقص

ترفيه

طارق الشيخ قرر يخلي خطوبة ابنه مش مجرد حفلة عائلية، وقلبها ليلة غنائية مبهجة غنى فيها مجموعة من أشهر أغانيه اللي الناس بتحبها، ومن بينها أغنيتا يا سيد الناس والكيف.

وحضر سعد الصغير الخطوبة وشارك في الاحتفال وأشعل الأجواء بعدد من أغانيه اللي خلت كل الحضور يقوموا يرقصوا.

وبعيداً عن أجواء الفرح، طارق الشيخ شغال حالياً على تحضير مجموعة أغنيات جديدة هينزلها "سينجل" على المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي، عشان يفضل موجود على الساحة الغنائية ويقدم حاجات متنوعة لجمهوره.

وبحسب خطته الفنية، طارق الشيخ هيكشف عن تفاصيل الأغاني دي ومواعيد نزولها تباعاً في الفترة الجاية، وهيركز في أعماله الجديدة إنه يقدم اللون اللي اشتهر بيه بس مع إضافة أفكار وألحان جديدة.