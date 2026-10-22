شيكو راجع في رمضان 2027 بـ «مصلحة الجوازات»

ترفيه

شيكو تعاقد على بطولة مسلسل جديد اسمه المبدئي «مصلحة الجوازات». العمل من إنتاج حسن عسيري، وهيتعرض على شاشة MBC مصر.

بصراحة، لسه مفيش أي تفاصيل عن القصة أو الشخصية اللي شيكو هيقدمها، ولا حتى مين هيكون معاه في البطولة، لأن كل ده هيتعرف في الفترة الجاية مع تقدم مراحل التحضير، والاسم نفسه لسه مؤقت.

بعيداً عن دراما رمضان، شيكو فتح قلبه في برنامج «سبوت لايت» مع شيرين سليمان على قناة صدى البلد، واتكلم عن تجربته في فيلم «صقر وكناريا». اعترف إن مشاهد الأكشن كانت أصعب بكتير مما توقع بسبب طبيعتها، وعشان كدة استعان بدوبلير لتنفيذ المشاهد الخطرة، بينما خاض محمد إمام عدداً من مشاهد الأكشن بنفسه.

شيكو وضح كمان إن الفيلم قايم على تقديم شخصيتين مختلفتين تماماً، هو بيقدم واحدة ومحمد إمام بيقدم التانية، والتباين ده هو اللي بيخلق مواقف متنوعة بتجمع بين التشويق والاختلاف في أحداث العمل.

تفتكروا «مصلحة الجوازات» هيكون كوميدي زي العادة ولا شيكو ناوي يفاجئنا بحاجة تانية؟