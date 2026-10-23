حياة ميدو عادل بتدخل عالم التمثيل ومسرحية «إجازة سعيدة» هتجمعها ببابا

ترفيه

حياة ميدو عادل بتشارك في مسرحية «إجازة سعيدة»، وبتقول إنها بتجسد فيها شخصية بنت الفنان ميدو عادل. القصة بتدور حول أربعة أزواج بيسافروا عشان يقضوا إجازة، ومن هنا بتبدأ المواقف والتحولات اللي بتناقش العلاقات الزوجية.

حياة اعترفت إن الوقفة على المسرح في الأول كانت صعبة، بس تشجيع باباها وكل اللي شغالين في المسرحية هو اللي خلاها تتخطى الخوف ده. وبتقول إنها بتعشق الفن، وباباها دايما بيساعدها بنصايح عن إزاي تتعامل، وإيه نبرة الصوت اللي تستخدمها، وبيوجهها في طريقة الأداء والتمثيل.

وبتقول حياة إن باباها كان رافض في البداية إنها تمثل عشان كانت صغيرة، بس دلوقتي بيشجعها وعاوزها تنجح. الكلام ده كله جه خلال المؤتمر الصحفي للمسرحية اللي اتعمل على مسرح ميامي بوسط البلد.

المسرحية دي من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بقيادة ياسر الطوبجي، وتحت إشراف البيت الفني للمسرح برئاسة إيهاب فهمي ورعاية وزارة الثقافة. العمل من إخراج جمال عبد الناصر علي وتأليف هشام إسماعيل، وبطولة ميدو عادل، مع أشعار طارق علي، وألحان وموسيقى هيثم الخميسي، وديكور دكتور حمدي عطية، وملابس مها عبد الرحمن، وإضاءة أبو بكر الشريف.

يا ترى حياة هتكون نسخة مصغرة من باباها في التمثيل ولا هتعمل استايل خاص بيها؟