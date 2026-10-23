ديزني+ بتجمع كل حاجة في مكان واحد.. وهولو بقت معانا

ترفيه

ديزني+ بقت هي الوجهة الأساسية لأي حد عايز يتفرج على أفلام ومسلسلات من عالم ديزني، وبيكسار، وستار وورز، ومارفل، وناشيونال جيوغرافيك، وFX. والمفاجأة إن مكتبة هولو انضمت كمان للخدمة، يعني بقى متاح برامج واقعية، وقصص جرائم حقيقية، وكوميديا، ورعب، مع أعمال أصلية زي "جريمة في النعيم"، و"ملكات العدل"، و"فضائي: الأرض"، و"عائلة أمريكية صالحة"، و"عالم همجي".

الاشتراك تكلفته 7.99 دولار في الشهر، أو 79.90 دولار في السنة، مع وجود عروض خاصة بتنزل من وقت للتاني. الميزة إن مفيش أي التزامات، وممكن تلغي الاشتراك في أي وقت، والإلغاء بيبقى ساري في نهاية فترة الدفع الحالية. بس لازم يكون عمر المشترك 18 سنة أو أكتر، مع العلم إن المحتوى ممكن يختلف حسب المنطقة.

بالنسبة للتجربة التقنية، الخدمة بتسمح بالمشاهدة على أربع شاشات في نفس الوقت على الأجهزة المتوافقة. وممكن تتابع كل ده من خلال الموبايلات، المتصفحات، أجهزة الألعاب، أجهزة الاستقبال، والتلفزيونات الذكية، بما فيها أجهزة سامسونج وLG وهاي سينس وتوشيبا، وأجهزة Apple TV وChromecast وFire TV من أمازون، بالإضافة للأجهزة اللوحية والموبايلات اللي بتشتغل بنظام أندرويد، والآيفون والآيباد.

وعشان اللي بيخافوا على عيالهم، ديزني+ وفرت أدوات رقابة أبوية سهلة عشان تضمن أمن العيلة وهي بتتفرج على الروائع الكلاسيكية وأحدث إنتاجات استديوهات والت ديزني للرسوم المتحركة، أو حتى وثائقيات ناشونال جيوغرافيك.