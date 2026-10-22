خالد سليم بيجهز لمسلسلين.. وواحد منهم في رمضان 2027

ترفيه

خالد سليم كشف إنه بيستعد لتصوير مسلسل جديد مكون من ثماني حلقات، ومقرر يبدأ تصويره يوم 30 أكتوبر الجاري.

ومش بس كده، ده كمان بيجهز للمشاركة في مسلسل تاني هيكون ضمن موسم رمضان 2027. وخالد رفض يقول أي تفاصيل عن العملين دلوقتي لحد ما التحضيرات تكمل.

واضح إن خالد سليم ناوي يوزع مجهوده الفترة الجاية بين الدراما التليفزيونية وحفلاته الغنائية.

يا ترى هنشوفه في دور مختلف المرة دي ولا هيمشي على نفس الاستايل؟