رانيا يوسف عن تكريم منى زكي: مثال وقدوة لكل ست

ترفيه

رانيا يوسف قررت تعبر عن تقديرها للفنانة منى زكي بعد تكريمها، ونشرت على حساباتها في السوشيال ميديا منشور بعنوان «بوست في حب منى زكي». رانيا كشفت إنها ترددت في البداية قبل ما تكتب لأنها لقت صعوبة في اختيار كلمات توصف مشاعرها الحقيقية تجاه زميلتها.

رانيا حكت إنها اتأثرت جداً وهي بتتابع لحظة تكريم منى زكي لدرجة إنها متمالكتش دموعها قدام كلماتها ومشاعرها، لأنها حست بحجم المجهود اللي بذلته منى في كل جوانب حياتها. وأشادت باجتهاد منى في تطوير موهبتها الفنية، وفي نفس الوقت اهتمامها بأسرتها وأولادها وحياتها الخاصة، وأكدت إن القدرة على الجمع بين المسؤوليات دي محتاج صبر وشغل كبير تحت ضغوط وتحديات مستمرة.

الرسالة كمان لمست الصعوبات اللي بتواجه الستات في المجتمع، خصوصاً مع الانتقادات والأحكام المسبقة، وأشارت رانيا إن الوصول للنجاح والاستقرار مع الحفاظ على التوازن بين كل المسؤوليات دي مش أمر سهل أبداً. واعتبرت إن رحلة منى زكي بتقدم نموذج للمرأة اللي بتسعى تحقق طموحاتها المهنية وتحافظ على بيتها في نفس الوقت.

رانيا أكدت إن تقديرها لمنى زكي مش بس عشان الموهبة والنجاح الفني، لكن بيمتد لتجربتها الإنسانية اللي بتعتبرها مصدر إلهام لكل ست بتحاول توازن حياتها. وختمت رانيا كلامها بتعبيرها عن فخرها بمنى زكي كزميلة في الوسط الفني، وتمنت لها تدوم نجاحاتها وإنجازاتها وتفضل سعيدة ومستقرة في حياتها الشخصية.

الحركة دي لفتت الأنظار لأنها ركزت على الجانب الإنساني والعلاقات الطيبة بين الفنانات، بعيداً عن المنافسة الفنية.

تفتكروا مين تاني في الوسط الفني ممكن يعمل لفتة زي دي مع زمايله؟