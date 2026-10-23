كريم الشناوي يكشف كواليس "عنبر الموت" ومنة شلبي في مواجهة التسعينيات

ترفيه

كريم الشناوي، مخرج العمل، طلع بمجموعة مفاجآت عن كواليس التحضير لمسلسل "عنبر الموت" اللي من بطولة الفنانة منة شلبي والمقرر عرضه الفترة اللي جاية. الشناوي اتكلم بصراحة عن التحديات الإنتاجية اللي واجهت الفريق، وخصوصاً في نقطة تصميم الديكورات عشان يقدروا يرجعوا أجواء فترة التسعينيات بشكل واقعي ومقنع على الشاشة.

ميزانية الديكور واللعب على المضمون

الشناوي وضح إن طبيعة المسلسل فرضت تحديات صعبة في الميزانية، لإن الأحداث بتدور في فترة تاريخية قريبة نسبياً، وده بيتطلب تفاصيل دقيقة في الديكور عشان الحقبة الزمنية تظهر بصورة مقنعة. وقال الشناوي إن ميزانية الديكور كبيرة جداً، وإن العمل محتاج ميزانية كبيرة في الجزء ده عشان يخرج مظبوط.

عشان يحلوا المعادلة الصعبة دي، الفريق قرر يعمل "توازن" في المصاريف. الشناوي كشف إن فريق العمل ضم ممثلين مش جدد على التمثيل، لكن دي أول مرة يتصدوا لأدوار بالحجم ده، وإنهم وفروا جزء من الميزانية مش للمنتج، لكن عشان تتضاف لبند الديكور.

نجوم "عنبر الموت"

المسلسل بيضم توليفة فنية بتبدأ بمنة شلبي وعلي قاسم ورشدي الشامي، ومعاهم كرو من الممثلين اللي بيخوضوا تجربة تقديم أدوار كبيرة لأول مرة في مسيرتهم، رغم إنهم ليهم سابقة أعمال قبل كدة. واضح إن الرهان هنا على توزيع الميزانية صح عشان الصورة النهائية تخدم القصة.

منة شلبي وأحمد عز.. رجوع قوي في "فرقة الموت"

بعيداً عن المسلسلات، منة شلبي لسة مخلصة تصوير فيلم "فرقة الموت" اللي بيجمعها من تاني مع النجم أحمد عز. الثنائي ده مش غريب على بعض، لأنهم اشتغلوا مع بعض قبل كدة في فيلم "الجريمة" اللي أخرجه شريف عرفة، وفيلم "بدل فاقد" اللي أخرجه أحمد علاء. الجمهور دلوقتي مستني تفاصيل الفيلم الجديد، خصوصاً إنه بيجمع أحمد عز ومنة شلبي تحت رؤية المخرج أحمد علاء الديب وتأليف صلاح الجهيني، في تجربة سينمائية مختلفة.

كواليس وتفاصيل "فرقة الموت"

الفيلم لسة في مراحل ما بعد التصوير عشان يتحدد موعد عرضه النهائي في السينمات. ومراحل التصوير كانت رحلة طويلة، بدأت من ديكورات صعيدية اتصممت مخصوص للعمل، ومواقع تصوير خارجية، ووصلت لحد المجر عشان يضمنوا تنوع المواقع اللي تخدم الأجواء التاريخية للفيلم.

أما عن القصة، فـ "فرقة الموت" بياخدنا لفترة الأربعينيات، وبيدور حول ضابط بيتم اختياره عشان يكون فرقة هدفها القبض على "خُط الصعيد"، وده واحد من أخطر العناصر اللي كانت خارجة عن القانون في الوقت ده. الفيلم مش بس عز ومنة، ده فيه كمان آسر ياسين، ومحمود حميدة، وبيومي فؤاد، وسماح أنور، وعصام عمر، وخالد كمال، وأحمد عبدالحميد.

بصراحة، منة شلبي شكلها ناوية تسيطر على الشاشة الفترة الجاية بين مسلسل في التسعينيات وفيلم في الأربعينيات.. تفتكروا مين هيخطف الأنظار أكتر؟