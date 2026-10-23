محمد رمضان في مواجهة النمر.. إصابة مفاجئة في كواليس «عشماوي»

ترفيه

دخل محمد رمضان في مواجهة حقيقية مع نمر مفترس خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله الجديد «عشماوي»، والنتيجة كانت إصابة مفاجئة للفنان في استديوهات التصوير.

الموضوع بدأ لما كان رمضان مندمج في مشهد بيتطلب تعامل مباشر مع النمر، وبسبب طبيعة المشهد غير التقليدية حصلت الإصابة. والخبر أثار قلق الجمهور ومحبيه، لكن رمضان حرص على طمأنة الجميع، بعيداً عن أي تهويل أو تكهنات.

على حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، كتب رمضان بوضوح: «النهاردة فى تصوير عشماوى حصلى اصابه اثناء تصوير مشهد حقيقى مع النمر.. بس الحمد لله بسيطه اجازه من التصوير يومين بس وهرجع اكمل بأمر الله».

بصراحة، الموقف يخوف، لكن رمضان وصف الإصابة بأنها «بسيطة» ومقلقاش الناس، رغم إنه مذكرش تفاصيل طبية دقيقة أو حدد بالظبط الإصابة فين في جسمه، واكتفى بأنها غير مقلقة.

الخطة دلوقتي إن رمضان ياخد إجازة راحة لمدة يومين بس، ويرجع بعدها مباشرة يكمل تصوير مشاهد «عشماوي». ومفيش أي إشارة في كلامه إن جدول التصوير هيتغير أو إن المسلسل هيتأجل لفترة طويلة، وده يوريك إن حماسه للعمل مخليه مش عايز يضيع وقت.