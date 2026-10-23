دينا الشربيني في الجونة: بخاف يكون دمي تقيل وتعرضت للعنصرية

ترفيه

دينا الشربيني طلعت صريحة جداً في جلسة «الضحك يعبر الحدود» في الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، واعترفت إنها دايماً بتقلق من رد فعل الناس تجاه أدائها الكوميدي، وبتبقى خايفة يكون «دمها تقيل» والجمهور ميتقبلش خفة دمها.

دينا تطرقت إلى تجربتها في مسلسل «كامل العدد»، وقالت إنها كتير بتسأل المخرج والمنتج عن مدى نجاح أدائها عشان تتأكد إن خفة دمها واصلة للجمهور. وبالنسبة لها، تقديم الكوميديا محتاج تفاهم وثقة بين الفنان وفريق العمل، والأهم إن المخرج والكاتب يكونوا فعلاً دمه خفيف ويقدروا يضحكوها، لأن لو وجهات النظر مختلفة في «إيه اللي يضحك»، ده ممكن يأثر في النتيجة النهائية.

الصدمة كانت لما اتكلمت عن العنصرية ضد المرأة في مجال الكوميديا، وأكدت إنها مرت بالتجربة دي بنفسها وأشارت إن التعامل مع المواقف دي تحدي للفنانات العاملات في المجال. دينا شايفة إن الحل هو إننا نطرح القضايا دي ونناقشها في الأعمال الفنية، لأن المحتوى هو الأساس سواء كان العمل كوميدي أو تراجيدي، والمهم يكون فيه موضوع واضح يلمس حياة الناس وتجاربهم الحقيقية.

الجلسة دي كانت بتناقش صناعة الضحك في السينما المصرية، وكانت بحضور المخرج خالد دياب والمنتج أحمد دياب، وبإدارة المخرجة هبة يسري.

يا ترى مين فينا مبيخافش يكون دمه تقيل وهو بيحاول يهزر في قعدة مش عارفها؟