ترفيه

المخرج أحمد عبد الله السيد كسب جائزة «الجيل الجديد» (Next Generation Awards) عن فئة «المواهب الراسخة»، ودي جائزة بتتقدم للمخرج اللي عنده تجربة حقيقية. التكريم ده حصل خلال الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، اللي بتتعمل على هامش الدورة 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عشان يقدّروا مسيرته الفنية ودوره في تطوير السينما المصرية المستقلة.

الجائزة دي بتتقدم من خلال تعاون بين «أيام القاهرة لصناعة السينما» ومجلة «ذا فيلم فيرديكت» (The Film Verdict)، وده تعاون مستمر للسنة الثالثة على التوالي. الهدف من الجائزة هو الاحتفاء بالأصوات المبدعة في مجالات صناعة الأفلام، وتسليط الضوء على المواهب الجديدة، وتكريم أصحاب التجارب الراسخة اللي أعمالهم بتكون مصدر إلهام للأجيال اللي جاية.

التكريم تم برئاسة الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وبإدارة الناقد محمد سيد عبد الرحيم، مدير أيام القاهرة لصناعة السينما.

الموضوع ده جه في وقت مثالي لأن أحمد عبد الله السيد مشارك حالياً في المسابقة الدولية للمهرجان بفيلمه الجديد «برلين» (BerleeN_)، وهو عمل إنتاج مشترك بين مصر وألمانيا، وشهد عرضه العالمي الأول في الدورة 47. الفيلم بيكمل رحلته في تقديم حكايات إنسانية بتعدي الحدود الجغرافية وبيدور على أشكال سردية وبصرية جديدة.

أحمد عبد الله السيد يعتبر واحد من أهم الأصوات في السينما المستقلة في مصر، وبدأ مشواره في الأفلام الروائية الطويلة بفيلم «هليوبوليس» سنة 2009. بعدها قدم أعمال كتير خدت إشادات نقدية زي «ميكروفون» سنة 2010، و«فرش وغطا» سنة 2013، و«ديكور» سنة 2014، و«ليل/خارجي» سنة 2018، وأخيراً «19 ب» سنة 2022.

أفلامه وصلت لمهرجانات دولية كتير وكسبت جوائز في قرطاج وإسطنبول. وبالذات فيلم «19 ب» اللي اتعرض في الدورة 44 للمهرجان سنة 2022، قدر يكسب جائزتي أفضل فيلم عربي وجائزة الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية (فيبريسي)، ده غير جائزة هنري بركات لأفضل إسهام فني اللي أخدها مدير تصوير الفيلم مصطفى الكاشف.