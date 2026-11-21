ترفيه

محمد رمضان قرر يدخلنا في أجواء رمضان من بدري جداً، ونشر صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد «عشماوي» مع صناع العمل، وأعلن إن فاضل 81 يوم بس على الشهر الكريم.

رمضان لسه مكمل تصوير في «عشماوي» اللي هيقدم فيه شخصية «خليفة بركات»، وبدأ حملته الترويجية بدري عشان يشوق الناس. وفي بوست على فيسبوك كتب: "باقي ٨١ يوم على شهر أبويا رمضان ومسلسل (عشماوي) خليفة بركات".

أما عن القصة، فالمسلسل بيحكي عن «خليفة»، وهو أب لثلاث بنات، بيلاقي نفسه في وسط أزمات ومواقف معقدة بعد ما حد من عيلته اتهم في قضية شائكة، ومن هنا بتبدأ الصراعات العائلية اللي هنشوفها في الأحداث.

وبعيداً عن الدراما، رمضان مبيسكتش في المزيكا، وكشف في «ستوري» على إنستجرام إنه بيحضر لتعاون فني هيجمعه بمطربي الراب عفروتو وزياد ظاظا ومعاهم دي جي ساسو. الأربعة ظهروا في صورة واحدة، بس لسه مفيش أي تفاصيل عن المشروع ده أو ميعاد نزوله.. بس مجرد وجودهم مع بعض في صورة واحدة كفيلة تخلينا نتوقع حاجة تقيلة.