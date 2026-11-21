ترفيه

شركات الإنتاج قررت تدخل في المود بدري، وأعلنت 3 شركات كبيرة عن بدء تصوير مسلسلات رمضان الجاية في نفس التوقيت. الحركة دي هدفها إنهم يخلصوا التصوير في وقت كافي ويبعدوا عن الأزمات اللي حصلت في مواسم قبل كده.

أولهم مسلسل «الخاطبة»، وده اللي هيرجع أمينة خليل لدراما رمضان بعد ما غابت الموسم اللي فات. المسلسل 15 حلقة وبيناقش قضية اجتماعية، وشركة «ميديا هب» نزلت أول صورة من الكواليس على إنستجرام عشان تعلن بداية الشغل. المسلسل بطولة أمينة خليل، فدوى عابد، هناء الشوربجي، وجيدا منصور، وتأليف يسر طاهر وإخراج سارة نوح.

أما عمرو يوسف فراجع هو كمان للدراما بعد غياب سنين بمسلسل «180». المرة دي داخل في منطقة الأكشن والحركة، وهيلعب دور ضابط مطافئ وكل التحديات اللي بتقابل الشخصية دي. المسلسل من بطولة عمرو يوسف، ومشاركين معاه أمير المصري، ميرنا نور الدين، أحمد فهيم، حنان سليمان، أحمد الأزعر، لبنى ونس، وعزت زين. العمل تأليف محمد حجاب وإخراج أحمد ماجد المصري في أول تجاربه الإخراجية، وإنتاج كريم أبو ذكري.

والمفاجأة لرمضان 2027 هي أول تجربة بطولة مطلقة لياسمينا العبد في مسلسل «بنت إمبارح». المسلسل قصير (15 حلقة) وبيدور في إطار اجتماعي عن بنت أرستقراطية حياتها بتتشقلب بسبب مواقف وتحديات معينة. العمل ده تأليف منة لطفي، إخراج ثروت مصطفى، وإنتاج أحمد الجنايني.

إحنا لسه في نوفمبر والناس بدأت تصوّر، تفتكروا مين اللي هيخلص تصوير الأول ويقعد يرتاح؟