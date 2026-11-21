ترفيه

لجين خليفة بدأت تصوير أولى مشاهدها في مسلسل «سلطان الديب» اللي بيقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ونشرت صورة من الكواليس وهي ماسكة الكلاكيت عشان تحتفل ببدء تصوير مشاهدها. لجين هتجسد في العمل شخصية «مريم»، الأخت الصغرى لأحمد العوضي، ومن المقرر عرض المسلسل في موسم دراما رمضان 2027.

المسلسل بيجمع نخبة من النجوم بجانب أحمد العوضي ولجين خليفة، منهم يارا السكري، رانيا يوسف، سوسن بدر، هدى الإتربي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، وخالد محمود. العمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، وبتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي فيه صراعات كتير.

لجين لفتت الأنظار الفترة اللي فاتت بعد ما ظهرت في كليب «لولا البنات» للنجم عمرو دياب، وكمان دخلت مجال التمثيل في رمضان 2026 من خلال مسلسل «حكاية نرجس» اللي كان من بطولة ريهام عبد الغفور وحقق نجاح كبير وقت عرضه، وشارك في بطولته حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي، وكان من فكرة وإخراج سامح علاء ومعالجة وسيناريو عمار صبري وإنتاج محمد مشيش.

يا ترى كيميا لجين مع العوضي هتكون مقنعة في دور الإخوات؟