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ريتال عبد العزيز كانت طايرة من الفرحة بمشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وشايفة إن حضورها للحدث ده مش مجرد حضور، دي محطة مميزة جداً في مشوارها الفني. بالنسبة لها، المهرجان كان فرصة ذهبية عشان تتعرف على عدد كبير من نجوم وصناع السينما في مكان واحد، .

في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة «DMC» على هامش فعاليات المهرجان، ريتال فتحت قلبها واتكلمت عن مشاعرها وهي ماشية على السجادة الحمراء، وعن أحلامها اللي بتتمناها في التمثيل والنجوم اللي بتتمنى تمشي على خطاهم.

حب الكلاسيكيات وأحلام «شادية»

ريتال أكدت إن علاقتها بالسينما القديمة قوية جداً، وبتحب مشاهدة الأفلام الكلاسيكية وبالذات أفلام الأبيض والأسود. من وجهة نظرها، السينما دي فيها قيمة فنية عالية وأعمال خالدة لسه ليها مكانة خاصة في قلوب الجمهور لحد دلوقتي.

ولما اتسألت عن الفنانة اللي تتمنى تكون زيها، اختارت ريتال سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، وقالت إنها معجبة جداً بيها وبتحب تتابع أفلامها وتستمتع بأدائها المميز .

أما عن الشخصية اللي نفسها تجسدها، فريتال بتحلم بتقديم شخصية الفنانة شادية، لأنها بتشوفها أيقونة فنية كبيرة ومحبوبة من كل الناس، وخصوصاً إن اسم شادية محتفى بيه خلال دورة المهرجان دي، .

كيميا فنية مع عصام عمر

اللقاء قلب لـ «هزار» ومرح لما شريهان أبو الحسن سألت ريتال عن الفنان اللي تحب تقف قدامها لو عملت دور شادية، بشرط إنه يكون بيقوم بدور العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. ريتال من غير تردد اختارت الفنان عصام عمر، وده بيبين حماسها إنها تعمل تجربة فنية من النوع ده .

تفاصيل فيلم «طه الغريب»

بعيداً عن الأحلام، ريتال اتكلمت عن واقعها الفني الحالي ومشاركتها في فيلم «طه الغريب». الفيلم ده بيجمعها مع النجم حسن الرداد والفنانة تارا عماد، ومعاهم مجموعة تانية من الفنانين. ريتال متحمسة جداً للعمل ده ومستنية تشوف رد فعل الجمهور أول ما الفيلم ينزل في دور العرض.

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب محمد صادق، ومن إخراج عثمان أبو لبن وإنتاج أحمد السبكي، ومن المقرر إنه ينزل السينمات في الفترة اللي جاية. ريتال شايفة إن وجودها في فيلم زي ده خطوة مهمة عشان تنوع تجاربها وتقدم شخصيات مختلفة، وده هيساعدها تكتسب خبرات أكتر في التمثيل.

في نهاية كلامها، ريتال عبرت عن اعتزازها بالأجواء الفنية اللي عاشتها في مهرجان القاهرة السينمائي، وأكدت إنها بتطمح دايماً لتقديم أعمال تسيب بصمة حقيقية عند الناس وتضيف لمشوارها الفني.