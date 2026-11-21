ترفيه

نسرين طافش قررت تظهر بـ "لوك" شيك جداً في حفل ختام الدورة الـ 47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وظهرت على السجادة الحمراء وسط مجموعة من النجوم وصناع السينما.

نسرين اختارت فستان أسود لامع، وبصراحة الإطلالة كانت جذابة جداً وفيها رقي وأنوثة واضحة،

للي مش عارف، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ده بدأ من سنة 1976 وبيتعمل كل سنة برعاية وزارة الثقافة المصرية، وهو واحد من أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا. المهرجان كمان واخد اعتماد رسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، وده بيخليه المهرجان الوحيد في منطقتنا اللي واخد الاعتماد ده ضمن المهرجانات الدولية التنافسية من الفئة (A).

المهرجان مش مجرد سجادة حمراء وفساتين، ده منصة بتقدم أحدث التجارب السينمائية من كل العالم، وبيدعم المواهب الجديدة وصناع الأفلام، وبيفتح مجال للحوار بين السينمائيين والجمهور من خلال برامج وملتقيات مهنية متخصصة.

تفتكروا الأسود كان أنسب اختيار لنسرين في السهرة دي ولا كان فيه لون تاني ممكن يكسر الدنيا؟