ترفيه

في 19 نوفمبر، كانت ذكرى ميلاد الفنانة والمطربة سعاد مكاوي، اللي قدرت تكون واحدة من أهم نجمات الغناء والتمثيل في السينما المصرية. سعاد مكنتش مجرد مطربة، دي قدمت حوالي 500 أغنية طول مشوارها الفني، واشتهرت جداً بالأغاني الخفيفة والمنولوجات الغنائية اللي ميزت صوتها.

أكتر حاجة علمت مع الناس هي الدويتوهات اللي عملتها في السينما، وبالذات مع الفنان إسماعيل ياسين، ومن أشهر الحاجات اللي قدموها سوا أغنية "عايز أروح" في فيلم "المليونير". ومش بس كدة، دي كمان شاركت ليلى مراد الغناء في فيلم، وده بيوريك إنها كانت بتعرف تتعامل مع مختلف الألوان الغنائية.

سعاد مكاوي اتولدت في 19 نوفمبر 1928، وهي بنت الملحن محمد مكاوي، يعني الفن كان في دمها من صغرها. وبدأت طريقها بالمنولوجات اللي خلتها من أبرز الأصوات في اللون ده. أما عن حياتها الشخصية، فاتجوزت المخرج عباس كامل، وبعده الملحن محمد الموجي، وفي الآخر اتجوزت الموسيقار الدكتور محمد إسماعيل.

لو بصينا على أعمالها، هنلاقي إنها شاركت في أكتر من 18 فيلم سينمائي، وكانت أولها سنة 1946. وشاركت كمان في بطولة أوبريت إذاعي.

ورغم إنها ابتعدت عن الغناء لسنين، إلا إنها رجعت تاني في التسعينيات عشان تواصل علاقتها بجمهورها اللي مكنش ناسيها.

سعاد مكاوي عاشت سنين طويلة في حي باب الخلق في وسط القاهرة، لحد ما رحلت في 20 يناير، وسابت وراها تاريخ فني كبير من زمن الفن الجميل.

تفتكروا مين من مطربين دلوقتي يقدر يقدم روح المنولوجات الخفيفة اللي كانت بتعملها سعاد مكاوي؟