ترفيه

الفنانة نوران ماجد قررت تعبر عن احترامها لشخصية وآراء المستشار مرتضى منصور، وقالت إنها تتوقع إن لقاء يجمعهم يكون سببه إنها «بنت مميزة» وبكون بتناقش قضية مهمة، وبالتالي هو هيعجب برأيها، ووصفته بأنه «راجل محترم».

الكلام ده كان في حلقة من برنامج «المحتوى رقم 7» مع صانع المحتوى محمد طاهر، اللي مكنش سايبها تعدي الإجابة دي بسهولة، وهزر معاها وسألها لو كانت بتقول الكلام ده عشان خايفة منه.

الحلقة مخلصتش هنا، لأن محمد طاهر وجه لنوران تعليق مفاجئ عن ثقتها في نفسها وكواليس استضافتها. طاهر حكى إنه لما كانوا بيفكروا يستضيفوها، كانوا عايزين يعرفوا هي جميلة فعلاً وعندها خفة ظل ولا لأ، ولما سألته نوران «ولقيت إيه؟»، رد عليها بكلمة واحدة «عادية يعني».

ومكتفاش بكده، بل أضاف إن حصول نوران على لقب أجمل وجه عربي غالباً زود من شعورها بالغرور، وقالها بصراحة: «أكيد لقب أجمل وجه عربي زود الإيجو عندك».

بصراحة، الحلقة كانت عبارة عن خناقة دبلوماسية، ما بين مدح في المستشار مرتضى وتكسير مقاديف في «الإيجو» من محمد طاهر. تفتكروا مين فيهم اللي كسب الجولة دي؟