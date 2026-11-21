ترفيه

طلع الدكتور أحمد تيمور ينهي الجدل اللي بدأ على السوشيال ميديا بعد ما ظهر في فيديو من غير خاتم الجواز، وده خلى المتابعين يتساءلوا لو كان انفصل عن الفنانة مي عز الدين.

تيمور رد على أسئلة الجمهور بهزار في «ستوري» على حسابه الرسمي في إنستجرام، وظهر وهو لابس الدبلة في إيده الشمال، وقال: «نستهدى بالله يا شباب، الدبلة في إيدي الشمال مش اليمين، عشان أنا راجل متجوز مش خاطب».

الرد ده قفل باب التكهنات اللي انتشرت الساعات اللي فاتت عن علاقته بمي عز الدين، وأكد إن اختفاء الخاتم في الفيديو الأول ملوش علاقة بأي خلافات بينهم.

ده يجي بعد ما احتفلت مي عز الدين قريب بمرور سنة على جوازهم، ونشرت صور رومانسية على إنستجرام وهي لابسة فستان أحمر وماسكة ورد أحمر، وكتبت: «365 يوم من الحب والعمر كله سوى، أدعو الله أن يرزقنا الاستقرار والطمأنينة».

أما عن الشغل، فمي عز الدين بتستعد ترجع للدراما في مسلسل «قبل وبعد» اللي هيتعرض في موسم رمضان الجاي، وده بعد نجاح آخر أعمالها، والجمهور مستني يشوف هتقدم إيه في العمل الجديد.

بصراحة، الناس بقت بتدور على الدبلة أكتر ما بتدور على أخبار المسلسلات، بس كويس إنها طلعت في الإيد الشمال في الآخر!