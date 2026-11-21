ترفيه

درة وكريم فهمي هيجتمعوا لأول مرة في بطولة عمل درامي واحد في مسلسل «اعتراف»، اللي هيتعرض في موسم رمضان 2027. المسلسل اجتماعي، وبيمثل بداية تعاون فني بين النجمين في بطولة مشتركة.

كريم فهمي مش بس بطل العمل، ده كمان اللي ألفه، وبكده بيقدم تجربة بتجمع بين التمثيل والتأليف، بالتعاون مع المخرج محمد الخبيري.

المسلسل بيضم مجموعة من النجوم، منهم بيومي فؤاد ومحمود ياسين جونيور، والإنتاج من شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي. ومن المقرر عرض «اعتراف» من خلال قنوات المتحدة ومنصة WATCH IT.

حالياً التحضيرات شغالة عشان يبدأوا تصوير، وهتتعرفوا على تفاصيل أكتر عن الشخصيات والأحداث في الفترة اللي جاية. بصراحة، الميكس ده شكله هيكون مثير، تفتكروا الكيميا بين درة وكريم هتكون عاملة إزاي على الشاشة؟