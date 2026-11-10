الزمالك عمل ألبوم رقمي يجمع أساطير النادي

ترفيه

نادي الزمالك أعلن رسميًا، يوم الأحد 8 نوفمبر، عن إطلاق أول ألبوم رقمي من خلال تطبيق «زملكاوي». الفكرة ببساطة إنهم بيوثقوا تاريخ النادي وأساطيره ورموزه عبر الأجيال، بجانب أهم الأحداث الرياضية اللي حصلت.

الألبوم ده مجمع كل نجوم ورموز الزمالك من ساعة ما اتأسس سنة 1911، بالإضافة إلى كل الأجيال التي مثلت القلعة البيضاء، وكل ده لتجميع أبرز اللحظات الرياضية في تاريخ القلعة البيضاء.

الإعلان ده كان خلال حفل «زملكاوي» لتكريم أساطير النادي، والحفل كان فيه مجلس إدارة الزمالك وعدد كبير من نجوم ورموز النادي، بالإضافة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

خطوة حلوة إن التاريخ يتجمع في مكان واحد بدل ما ندور في الصور القديمة، تفتكروا مين أكتر أسطورة لازم تكون في الصفحة الأولى؟