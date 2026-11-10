سميرة سعيد راجعة بألبوم «ماذا ولو» وهتنزله على جزأين

ترفيه

سميرة سعيد أطلقت أول برومو تشويقي لألبومها الجديد «ماذا ولو» على يوتيوب ومنصاتها الرسمية. الخطة المرة دي مختلفة، لأن الألبوم هينزل على جزأين، والجزء الأول اللي فيه 8 أغنيات هينزل الأسبوع ده، حسب ما أُعلن وقت نشر الخبر في 8 نوفمبر 2026.

الموضوع مش مجرد أغاني، سميرة هتقدم الألبوم بنظام الـ Visual Album، يعني كل أغنية هيكون ليها كليب خاص بيها وهوية بصرية مستقلة، وده معناه إننا داخلين على تجربة بصرية كاملة مش مجرد سماع وبس. البرومو التشويقي اللي نزل كان تحت إشراف المخرج نضال هاني.

أما عن «الجيش» اللي اشتغل في الألبوم، فالتشكيلة متنوعة جداً. في الكتابة معانا نادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، وشادي نور، وبلال سرور، ومحمد قايّات. واللحن شارك فيه عمرو مصطفى، ومحمود العسيلي، وبلال سرور، وهاني يعقوب، وأحمد طناني.

التوزيع الموسيقي كان من تنفيذ هاني يعقوب، وأمير هداية، وهاني ربيع، وأحمد أمين. وبالنسبة للهندسة الصوتية، فالميكس اتعمل بواسطة أمير محروس، ومحمد صقر، وخالد سند، ومفدي مجدي، بينما أشرف أمير محروس على الماستر النهائي للألبوم كله.

لسه في إعلانات تشويقية تانية هتنزل في الفترة الجاية، وبمجرد ما يوصل الموعد الرسمي والنهائي لصدور الألبوم هيتم الإعلان عنه. إحنا مستنيين نشوف الـ Visual Album ده هيعمل قلبان قد إيه، تفتكروا الـ 8 أغنيات بتوع الجزء الأول هيكسروا الدنيا؟