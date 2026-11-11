خناقات كراون جول 2026: رومان رينز يتغلب على سامي زين

ترفيه

رومان رينز، بطل العالم للوزن الثقيل، كسب سامي زين بطل WWE في نزال ملحمي، وأحرز لقب كراون جول للرجال.

أما في حلبة الستات، فالفرحة ما كملتش لتشيلسي جرين؛ لأنها رغم فوزها على ليف مورجان وأخذ لقب كراون جول للسيدات، تيفاني ستراتون صرفت حقيبة موني إن ذا بنك، وأحرزت لقب WWE للسيدات من تشيلسي جرين.

وبالنسبة لباقي النزالات، كودي رودز قدر يتغلب على راندي أورتن في نزال «لاست مان ستاندينج»، بينما نجح بينتا وجيفون إيفانز في هزيمة ذا فيجين وأحرزا لقب العالم للفرق.