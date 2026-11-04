آيدا القصي دخلت القفص الذهبي في الرياض.. والعريس لسه مجهول!

ترفيه

آيدا القصي احتفلت بفرحها في مدينة الرياض، ونشرت مجموعة صور من أجواء الحفلة على إنستغرام، بس الصدمة إنها منزلتش أي صورة توضح مين هو العريس! آيدا كتبت على الصور: «متحمسة جداً لنشر هذه الصور أخيراً إلى ما لا نهاية وما بعدها يا حبيبي»، وده طبعاً خلّى المتابعين وزمايلها في الوسط الفني يقلبوا الدنيا تعليقات.

النجوم مسبوش آيدا من غير تهنئة، شقيقتها عائشة كاي وصفتها بـ «أجمل عروس»، وإلهام علي باركت لها واتمنت لها زواج العمر. لبنى عبدالعزيز عبّرت عن سعادتها بزفافها، وسارة طيبة وصفتها بأنها «أجمل عروس وامرأة».

التهنيئات مكملتش من غير إبراهيم الحجاج اللي اتمنى لبيتهم الخير والبركة، وخيرية أبو لبن اللي تمنت لهم حياة سعيدة. أما ميلا الزهراني فباركت لها وتمنت لها السعادة الأبدية، وآلاء السالم وطرفة الشريف وأميرة الشريف كلهم شاركوا آيدا فرحتها بكلمات رقيقة.

وفنياً، آخر أعمال آيدا السينمائية فيلم «المهايطية» اللي بيدور في الرياض عن عائلة «الذهبي» الثرية اللي فقدت فلوسها بس بترفض الاعتراف بالواقع وبتواصل التظاهر بالثراء والاستعراض «الهياط» حفاظاً على صورتها. ده غير مشاركتها في مسلسل «يوميات رجل عانس» في إطار كوميدي.

بصراحة، الصور تجنن، بس حركة إن العريس يفضل مجهول دي حركة ذكية بتخلينا كلنا نفكر مين هو الشخص اللي قدر يخطف قلب آيدا؟