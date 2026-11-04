هاجر حاتم تحكي كواليس «طالع نازل» وعلاقتها بمنى زكي

ترفيه

بدأت رحلة الفنانة هاجر حاتم في مسلسل «طالع نازل» بسبب تجربة سابقة كانت قد قدمتها بشكل مستقل، حيث كشفت في حديثها يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 أن المخرج هاني خليفة هو من رشحها للدور بعدما شاهد عملها في مسلسل «دارك شوكلت». هذا العمل كان إنتاجاً ذاتياً وعُرض على منصة «يوتيوب»، وشارك فيه خمس سيدات وكان من تأليف وإخراج جمال الحديني. وبحسب هاجر، فإن نجاح تلك التجربة جعل الجمهور يستمر في التعليق على دورها هناك حتى بعد ظهورها في عملها الجديد، مؤكدة أن السيناريو في «دارك شوكلت» كان رائعاً.

دموع البداية ومفاجأة شخصية داليا

الطريق لم يكن مفروشاً بالورود في البداية، فالمخرج هاني خليفة أرسل لها في الأول دوراً مختلفاً عن شخصية «داليا»، وعندما لم يتم اختيارها لهذا الدور، دخلت هاجر في حالة من الحزن والبكاء. لكن القدر كان يخبئ لها فرصة أكبر، حيث تواصل معها فريق الإنتاج لاحقاً لتقوم بدور «داليا». قررت هاجر التمسك بالفرصة رغم إحباطها الأول، لتكتشف أن الدور حجمه كبير ومؤثر. وبالفعل، بمجرد تصوير أول مشهد قبل عام، شعرت أنها تشبه الشخصية تماماً وتماهت معها.

هاجر لم تكن تتوقع حجم رد الفعل الإيجابي من الجمهور، خاصة أنها تشارك في العمل مع كوكبة من النجوم مثل منى زكي ومحمد شاهين. وأوضحت أن سر وصول أدائها للناس هو فهمها العميق لشخصية داليا وإحساسها الحقيقي بحالة «قلة الحيلة» التي كانت تعيشها الشخصية. كما أشارت إلى أن المخرج هاني خليفة لعب دوراً كبيراً في توجيه أدائها، سواء في تفاصيل الشخصية أو حتى في نبرة صوتها وطريقة كلامها، وهو ما جعل الجمهور يرى أنها تشبه «الناس العاديين» في طبيعتها.

سحر منى زكي وكواليس اللوكيشن

عن تعاونها مع الفنانة منى زكي، وصفتها هاجر بأنها «نجمة متواضعة وساحرة»، واعتبرت نفسها محظوظة جداً بالعمل معها. وحكت موقفاً طريفاً من أول يوم تصوير، حيث كانت من شدة تركيزها في وجه منى زكي قد «سرحت» تماماً، مما جعل المخرج ينبهها سريعاً لأن التصوير قد بدأ بالفعل. ولم يقتصر دور منى زكي على التمثيل فقط، بل قدمت لها نصائح كثيرة بخصوص مستقبلها المهني، وأظهرت أمانة مذهلة في عملها.

العلاقة الطيبة استمرت حتى بعد عرض المسلسل، حيث أرسلت منى زكي رسالة لتبارك لها على نجاح دورها، وأعربت عن سعادتها لأن الجمهور شاهد الأداء «التحفة» الذي رأته منى بنفسها في موقع التصوير (اللوكيشن)، وهو ما ترك أثراً كبيراً في نفس هاجر التي رأت أن أي كلام في حق منى زكي لن يوفيها حقها.

من صحافة الموضة إلى تحديات السوشيال ميديا

قبل أن تقتحم هاجر حاتم عالم التمثيل، كانت تعمل في مجال مختلف تماماً، حيث اشتغلت كصحفية متخصصة في الموضة والأزياء واللايف ستايل وشؤون المرأة. لكنها لاحظت فرقاً كبيراً بعد دخولها المجال الفني، حيث أصبح كلامها محسوباً عليه، وأصبحت تدرك أن على الفنان أن يكون ذكياً جداً في تعامله مع الجمهور والإعلام، خاصة في ظل تأثير السوشيال ميديا القوي في الوقت الحالي.

أما عن خططها القادمة، فقد كشفت هاجر أن هناك أعمالاً جديدة بدأت تُعرض عليها بالفعل، من بينها عمل سينمائي مع مخرج ونجوم مهمين، وهي تجربة تشعر بالسعادة تجاهها لكنها ترفض الإفصاح عن تفاصيلها حالياً. كما تلقت عروضاً للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل، وأكدت أنها تدرس هذه العروض بدقة شديدة، لأنها لا تريد قبول أي دور لمجرد التواجد، نظراً للأهمية الكبيرة لموسم رمضان في المسيرة الفنية.