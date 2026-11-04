أكرم حسني يطرح أغنية «أنا بتجوز».. ومسرحية «السادة الأعضاء» في موسم الرياض

ترفيه

أكرم حسني قرر يدخلنا في المود الكوميدي بأغنية جديدة اسمها «أنا بتجوز»، نزلها على يوتيوب والمنصات الموسيقية عشان تكون الدعاية لمسرحيته «السادة الأعضاء». الأغنية جاية في قالب استعراضي وكوميدي، واستخدم فيها الرسوم المتحركة (الأنيميشن) عشان يعرّفنا على أجواء المسرحية والشخصيات اللي فيها. وأكرم كالعادة مسبش الفرصة تعدي من غير خفة دمه، ووصف الأغنية إنها «لكل العرسان الجدد».

الأغنية من كلمات أكرم حسني، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أحمد وحيد كينج. أما المسرحية، فمواعيدها بدأت تظهر، وأول عرض هيكون بكرة الخميس 5 نوفمبر على مسرح محمد العلي في منطقة بوليفارد سيتي، وهتستمر العروض لحد 9 نوفمبر ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة. ومن المقرر طرح التذاكر عن طريق منصة «ويبوك».

قصة المسرحية شكلها غريب ومسلي؛ بتدور حول شخصية «وحيد» اللي بيقرر يدخل في تجربة علمية، بس فجأة بيلاقي نفسه في مغامرة غير متوقعة لما بتتحول مخاوفه وصراعاته الداخلية لشخصيات حقيقية بتظهر قدامه. وبدل ما يهرب، بيضطر يواجه أفكاره في إطار كوميدي ومواقف ساخرة عشان يفهم نفسه ويتصالح مع اللي جواه.

العمل من فكرة أكرم حسني، تأليف ضياء محمد، إخراج كريم سامي، وإنتاج أمير طعيمة. وبيشارك في البطولة شلة فنانين منهم بيومي فؤاد، وآية سماحة، وإسماعيل فرغلي، ودنيا سامي، وصلاح الدالي، ووليد عبدالغني، ونانسي السمرى.

تفتكروا «وحيد» هيعرف يتصالح مع مخاوفه ولا الموضوع هيقلب بكارثة كوميدية؟