حماقي هيرجع يملى الدنيا دوشة بأغنية "ملعون"

ترفيه

محمد حماقي قرر يرجع يسيطر على السمعات بأغنيته الجديدة "ملعون"، اللي مقرر طرحها الأربعاء 4 نوفمبر على قناته الرسمية على يوتيوب وكل المنصات الموسيقية. حماقي مسبناش نفسنا، ونزل فيديو تشويقي قصير على إنستجرام بيورينا شاب وبنت مقضيينها في أجواء الصيف على البحر،

المرة دي حماقي بيتعاون مع الموزع الموسيقي حسن الشافعي، والكل مستني يشوف اللون الموسيقي اللي هيقدموه في التجربة الجديدة دي.

ده غير إن حماقي لسه مخلص ضجة ألبوم "سمّعوني" اللي كان ميكس بين الرومانسية والإيقاعات السريعة، وبعد حملة ترويجية طويلة على السوشيال ميديا،

وعشان يكمل الحكاية، حماقي بيستعد لحفلة في منطقة سهل حشيش بالبحر الأحمر يوم 16 نوفمبر، وهيقدم فيها تشكيلة من أشهر أغانيه القديمة وجزء من أغاني ألبوم "سمّعوني"، والكل متوقع إن الحضور يكون ضخم .