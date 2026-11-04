المداح 7 راجع.. وتصويره هيبدأ السبت الجاي

ترفيه

تصوير الجزء السابع من مسلسل «المداح» هيبدأ السبت المقبل، وبطولة حمادة هلال اللي مكمل نجاحاته من الأجزاء اللي فاتت. المرة دي صناع العمل هيتحركوا بين كذا محافظة، ومنهم القاهرة وسوهاج، عشان يصوروا الأحداث.

الفنان محمود عامر أكد إنه هيكون موجود في الموسم السابع اللي هيتعرض في دراما رمضان الجاية، وقال إن المسلسل بقى «براند» والناس دايما بتطلبه. محمود هيبدأ يصور مشاهده خلال شهر نوفمبر، وهيقدم شخصية «عم جميل»، الفلاح الطيب، وهيكمل الشخصية دي في الجزء السابع مع مفاجآت كتير في الأحداث.

طبعاً فريق العمل لسه في التحضيرات النهائية قبل ما يبدأوا تصوير، وسط حالة ترقب من الجمهور اللي حب السلسلة في أجزائها اللي فاتت. المسلسل هيكون فيه حمادة هلال، ومحمود عامر، وفتحي عبد الوهاب، ومعاهم عدد كبير من النجوم.

أما عن كواليس التنفيذ، فالعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج. والمسلسل بيواصل تقديم أجواء الإثارة والتشويق اللي حققت نجاحاً واسعاً في أجزائه اللي فاتت.