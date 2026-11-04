رامي صبري رايح لبنان.. استعدوا للسهرة

ترفيه

رامي صبري قرر يخرج بره مصر ويطير على لبنان عشان يحيي حفلة غنائية يوم 12 ديسمبر، وسط حالة من الترقب والحماس بين محبيه لحضور الحفل في سهرة فنية مميزة.

الحفلة هتكون على مسرح «كونجرس أرينا»، ومن المتوقع إن رامي يقدّم ميكس متنوع يرضي كل الأذواق، ما بين الأغاني الرومانسية اللي بتخطف القلب، والأعمال الإيقاعية والحماسية اللي بتخلي الناس ترقص، وطبعاً هيغني أشهر أغانيه اللي نجحت طول مشواره الفني مع شوية من أحدث أعماله اللي لاقت تفاعل كبير من محبيه.

الحفلة دي مش مجرد سهرة عابرة، دي جزء من سلسلة حفلات ونشاطات فنية رامي شغال عليها الفترة دي، وفي نفس الوقت بيجهز لمشروعات غنائية جديدة عشان يفضل دايما قريب من جمهوره في كل الوطن العربي.

يا ترى مين هيقدر يحجز تذكرة ويروح الحفلة دي؟