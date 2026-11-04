أسماء جلال وفريق عمل «ميس هناء» في رمضان 2027

ترفيه

أسماء جلال هتنور شاشات رمضان 2027 في مسلسل جديد بعنوان «ميس هناء»، والشركة أعلنت رسمياً عن تعاقدها مع مجموعة من الفنانين عشان يشاركوا في البطولة، وهما أحمد خالد صالح، وسارة عبد الرحمن، وفيدرا، وسما إبراهيم، أحمد رضوان، ودونا إمام. ومش بس كدة، لسه في شغل شغال عشان يضموا عدد من الأطفال لفريق التمثيل الفترة الجاية.

المسلسل هيجمع المنتج طارق الجنايني بالمؤلف إياد صالح، اللي اشتغلوا مع بعض قبل كدة في فيلم «الحريفة» ومسلسل «فقرة الساحر»، وفيلم «محمود التاني» اللي شغال حالياً في السينما. أما المفاجأة فهي إن المسلسل هيكون أول تجربة إخراجية لسلمى الكاشف في الدراما التلفزيونية، بعد ما لفتت الأنظار كمخرجة واعدة.

تصوير المسلسل هيبدأ خلال الأيام اللي جاية، عشان يلحق يدخل خريطة مسلسلات رمضان 2027. يا ترى الكاست ده هيعمل ميكس حلو ولا لسه بدري نحكم؟