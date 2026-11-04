الهضبة ولّع العاصمة الجديدة وبدأ بـ «يا أنا يا لأ»

ترفيه

عمرو دياب بدأ حفله في العاصمة الجديدة يوم 3 نوفمبر 2026 بأغنية «يا أنا يا لأ»، وسط حضور جماهيري كبير، والجمهور توافد على الحفل قبل ساعات من انطلاقه.

الهضبة قدم أغنية «الألوان»، وقبل ما يبدأها هزر مع الجمهور عن اللون البني، وقال إن لبس البني صعب وإنه لون غريب.

الحفلة كانت ميكس بين القديم والجديد، وغنى «وغلاوتك»، «حبيتك»، «جيتلك»، «وياه»، «راجع»، و«غيابه فرق»، وطبعاً كل ده وسط تفاعل وتصفيق ملوش آخر.

بعيداً عن السهر والغناء، عمرو دياب لسه بيحطم أرقام قياسية؛ جينيس للأرقام القياسية سجلت له إنجاز جديد بعد ما قعد في المركز الأول على قائمة «بيلبورد عربية لأفضل 100 فنان» لمدة 69 أسبوعاً. وده يعتبر تاني لقب ليه من جينيس في مشواره اللي بقاله أكتر من أربع عقود.