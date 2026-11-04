أحمد زاهر بقى «جدو» ومستعد لرمضان 2027

ترفيه

أحمد زاهر دخل مرحلة جديدة في حياته بعد ما بقى جد لأول مرة، ووصف شعوره بوجود حفيدته «إيلا» في حياته بأنه «أحلى حاجة في الدنيا». زاهر أكد إن تجربة الأبوة من النوع ده مختلفة تمامًا ومليانة مشاعر جميلة، وأشاد ببنته الفنانة ليلى أحمد زاهر واهتمامها الكبير برعاية بنتها إيلا والاعتناء بكل تفاصيلها.

بعيدًا عن المشاعر العائلية، زاهر أعلن انضمامه رسميًا لمسلسل «تمكين» لرمضان 2027. العمل ده هيكون تعاون جديد بينه وبين المخرج محمد سامي اللي هيتولى تأليفه وإخراجه، وده بيضيف محطة تانية لمشوارهم الفني المشترك.

المسلسل مش بس زاهر، ده مجمع نجوم تقال زي عمرو سعد وياسمين صبري وخالد الصاوي، ومعاهم مجموعة من الفنانين البارزين. وطبعاً الكل مستني يعرف زاهر هيقدم شخصية إيه المرة دي وإيه هي أحداث المسلسل اللي لسه تفاصيلها متكشفتش.