6 حركات جمالية من لوك دنيا سمير غانم في ألبوم الدلال

ترفيه

دنيا سمير غانم اختارت لصور ألبومها الجديد «الدلال»، اللي بيضم ثماني أغنيات، طابع جمالي غير تقليدي. الألبوم ده له مكانة خاصة عندها لأنه مرتبط بوالدتها الراحلة دلال عبد العزيز، وبيمثل عودتها لإصدار الألبومات الكاملة بعد حوالي 13 سنة من ألبوم «واحدة تانية خالص».

بعيداً عن المزيكا، الصور قدمت 6 صيحات جمالية ممكن أي حد يجربها في الخروجات النهارية أو السهرات،

الآيلاينر البنفسجي الجريء

أول حاجة تلفت النظر هي رسمة الآيلاينر البنفسجي المائل لليلكي، والابتعاد عن الأسود التقليدي برسمة مجنحة عند الزاوية الخارجية للعين. وعشان العين يكون ليها عمق أكتر، تم استخدام ظلال بنفسجية ناعمة أسفل الرموش.

لو عايزة تجربي اللوك ده في السهرات، ممكن تخليه هو بطل المكياج وتخلي باقي الوش هادي، أو تخففي حدة اللون لو هتستخدميه في خروجة نهارية عشان تدي لمسة عصرية من غير مبالغة.

سحر الكحل الأبيض

دنيا استخدمت الكحل الأبيض داخل خط الماء السفلي للعين، ودي حركة معروفة إنها بتخلي العين تبدو أوسع وأكثر إشراقاً. الحركة دي عملت تباين حلو مع الآيلاينر البنفسجي من غير ما يكون شكل العين مزدحم.

للناس اللي عايزة تطبق الصيحة دي في المكياج اليومي لإضافة إشراقة، ممكن يختاروا قلم بلون عاجي بدل الأبيض الصريح ويمرروا القلم بخفة داخل العين عشان النتيجة تكون أنعم.

إكسسوارات السبعينيات

اللوك مكملش من غير النظارات الشمسية الصغيرة، اللي عدساتها وردية مائلة للبنفسجي وإطارها مرصع بالكريستالات اللامعة. النظارات دي إدت طابع مرح مستوحى من موضة السبعينيات، وكانت متناسقة جداً مع ألوان المكياج، فبقت إكسسوار بيبرز العينين وبيدي تميز للإطلالة.

البشرة الطبيعية والنمش

بدل طبقات كريم الأساس التقيلة، دنيا اعتمدت قاعدة مكياج بتخلي البشرة شكلها طبيعي ومشرق، والأهم إنها سابت النمش يظهر بوضوح على الأنف والوجنتين، وده بيدي إحساس بالعفوية وبيخلي ملامح الوش تظهر بطبيعتها.

عشان توصلي للنتيجة دي، يفضل استخدام كريم أساس خفيف أو مرطب ملون، وتكتفي بالتغطية الموضعية فقط عند الحاجة، مع ترك النمش الطبيعي ظاهر أو رسم نقاط دقيقة منه لو حابة تستلهمي التأثير ده.

الشفاه الوردية اللامعة

بالنسبة للشفايف، الاختيار كان لون وردي ناعم قريب من الدرجات الطبيعية مع لمسة لامعة بتخلي الشفايف تبدو ممتلئة وحيوية. التنسيق ده كان ذكي لأنه ساب التركيز كله للعينين، وفي نفس الوقت أضاف لمسة أنثوية من غير ما ينافس الألوان البنفسجية.

ممكن تطبقي اللوك ده في النهار أو الليل باستخدام محدد شفاه قريب من لونك الطبيعي، وبعده أحمر شفاه وردي بتركيبة كريمية أو ملمع شفاه شفاف. ولو مكياج العين قوي، يفضل اختيار درجة وردية هادئة عشان يفضل الشكل متناسق.

تسريحة ذيل الحصان المبتكرة والـ Baby Hair

أما الشعر فكان فيه تفصيلتين مهمين؛ الأولى هي الـ Baby Hair أو الشعرات القصيرة عند مقدمة الجبين، اللي تم توجيهها بانسيابية على جانبي فرق الشعر وتثبيتها بدقة عشان تدي شكل مرتب وناعم. الطريقة دي بتتعمل باستخدام فرشاة صغيرة مخصصة للشعرات الأمامية مع كمية قليلة من جل التصفيف أو مثبت خفيف، وتتشكل بانحناءات تناسب شكل الوجه.

أما التسريحة الأساسية فكانت ذيل حصان مرتفع ومشدود عند الجذور، لكن بلمسة مبتكرة في الخصلات اللي بتنزل، حيث تم تصفيفها بشكل حلزوني يشبه الجديلة الملتفة بدل الطريقة التقليدية. التسريحة دي بتجمع بين الأناقة والابتكار، وممكن تنفيذها بتثبيت مقدمة الشعر جيداً وعمل لفات متتابعة على طول الذيل.

لوك دنيا سمير غانم أثبت إن ممكن نجمع بين كذا صيحة جريئة في وقت واحد من غير ما يطغى حاجة على التانية، بداية من الألوان البنفسجية وصولاً لتسريحة الشعر المبتكرة.

تفتكروا مين تاني من النجوم ممكن يليق عليه الآيلاينر البنفسجي ده؟