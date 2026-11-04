عشان متعتمدش على الموهبة وبس.. دليلك لفهم الميكرودراما وفنون التمثيل مع مازن الغرباوي

ترفيه

في الدورة الحادية عشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، اللي بدأت من 1 نوفمبر ومستمرة لحد 5 نوفمبر، قدم المخرج مازن الغرباوي ماستر كلاس بعنوان «فن التمثيل في الميكرودراما.. من اللقطة للقلب»، وأدارته الإعلامية شيماء منصور. الغرباوي اتكلم عن إزاي الممثل يقدر يطور أدواته ويفرق بين الوسائط المختلفة، عشان الموهبة لوحدها مش كفاية، والتعلم بالممارسة هو الأساس.

يعني إيه ميكرودراما وإزاي تتقنها؟

الميكرودراما هي شكل درامي بيسمح بتقديم حكايات مكثفة جداً في زمن قصير، وده بيفرض طبيعة مختلفة تماماً في الإنتاج والأداء التمثيلي. عشان تنجح في النوع ده، لازم الممثل يكون عنده وعي كامل بطبيعة اللقطة وحجمها، خصوصاً في الأعمال اللي بتتصور «رأسياً».

التصوير الرأسي بيخلق تحديات جمالية وتكوينية، لأن الممثل بيشغل مساحة كبيرة جداً من الصورة، وده عكس الإطار الأفقي اللي بيدي مساحة لتوزيع العناصر ومستويات تكوين مختلفة. عشان كده، لازم الممثل يلتزم بتوجيهات المخرج ومدير التصوير بخصوص حركة الجسد وحدود الكادر. والحلول البصرية هنا بتعتمد على ابتكارات في الديكور والإضاءة وحركة الكاميرا عشان يتم تحقيق العمق والثراء البصري المطلوب.

إزاي تبني نفسك كفنان (المنهج والخطوات)

عشان تكون فنان حقيقي، الغرباوي وضح إن الموضوع مش مجرد «سنس» أو موهبة، لكن فيه خطوات محددة لازم تتبعها:

أولاً، الجمع بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي. المعهد العالي للفنون المسرحية بيمثل المرجع الأساسي لعلوم التمثيل في مصر والوطن العربي، لكن المعرفة النظرية لازم تكتمل بالممارسة ومواكبة متطلبات سوق العمل.

ثانياً، دراسة المدارس التمثيلية المختلفة. لازم الفنان يتعرف على منهج ستانسلافسكي والذاكرة الانفعالية، ومدارس ستيلا أدلر، ومنهج سوزوكي اللي بيركز على التعبير الجسدي.

ثالثاً، التعلم المستمر من خلال الورش والماستر كلاس والعمل مع أصحاب الخبرة، والاعتماد على النماذج التعليمية اللي بتطبق عملياً، زي اللي قدمتهم الدكتورة إنجي البستاوي والدكتور عادل حسني.

الفرق بين المسرح والوسائط المرئية

جوهر التمثيل واحد مهما اختلف الوسيط، لكن الاختلاف الحقيقي بيكون في «الكادر». في المسرح، الممثل عنده مساحة الإطار الكامل، لكن في الوسائط المرئية (سينما وتلفزيون) بيتعامل مع أحجام لقطات مختلفة، وده بيتطلب وعي بكيفية توظيف أدوات الأداء جوه كل حجم لقطة.

وضرب الغرباوي مثال بالفنانة سهير المرشدي كنموذج للفنانة اللي قدرت تتنقل بنجاح بين المسرح والسينما والتلفزيون، واستشهد كمان بتاريخ الفن المصري من خلال نجيب الريحاني وإسماعيل ياسين.

أدوات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الفن

التطور التكنولوجي والموبايلات الذكية خلت الفنان يقدر يصنع مشروعه بنفسه. ومن أهم الأدوات اللي لازم يستخدمها الفنان في مرحلة التخطيط الرقمي هي الـStoryboard والـPrevis، عشان يقدر يتصور المشاهد بدقة قبل ما يبدأ تنفيذها على أرض الواقع.

أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي، فالرأي هنا إنه أداة مساعدة قوية جداً في تطوير العملية الإنتاجية، خصوصاً في الموشن جرافيك والمؤثرات البصرية ومراحل ما بعد التصوير (Post-production). لكن، مهما تطور، مش ممكن يحل محل الإبداع البشري أو ذائقة الفنان وقدرته على التأثير في الجمهور.

الغرباوي نصح صناع المحتوى والمواهب في شرم الشيخ إنهم يستثمروا الإمكانات المتاحة ويكوّنوا فرق صغيرة لتنفيذ مشروعات درامية، لأن الميكرودراما بتفتح آفاق جديدة للتجريب والإنتاج السريع. وذكر إن تجارب الميكرودراما في كوريا الجنوبية والصين لسه مجال مفتوح للتطوير ومحتاج مراجع تطبيقية أكتر.

في الآخر، استعرض الغرباوي محطات من مسيرته، زي فيلم «بنات وسط البلد» لمحمد خان، ومسلسل «خيوط من نار» لجمال عبد الحميد، وتجاربه الخارجية في مسلسل «Level 2» في جورجيا ومسلسل «حب مستحيل» في بودابست مع الفنان محمد صلاح آدم، عشان يوضح إزاي أدوات الأداء بتختلف باختلاف الوسيط.